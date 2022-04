Napoli Calcio - Carlo Ancelotti torna a parlare rapidamente della sua esperienza a Napoli. Intervista da Movistar+ prima della spettacolare semifinale di Champions di ieri tra Manchester City e Real Madrid finita 4-3, l’allenatore emiliano si è pronunciato così: “Non ho nulla di particolare da dire, sono stato bene lì. Non è uno dei club più grandi, ma è costantemente nelle prime quattro posizioni per l’Europa. Il club punta a stare al vertice”.