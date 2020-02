Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa e si è soffermato sull'emergenza Coronavirus sia in Italia che in Europa. Ecco quanto tradotto dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"In Italia la situazione è difficile, spero che possano risolvere il problema il prima possibile. L'unica cosa che possiamo fare qui è seguire i consigli del governo e spero andrà tutto bene".