Ancelotti su James Rodriguez: "Purtroppo non è ancora un calciatore del Napoli, magari non lo sarà mai..."

Dimaro Folgarida (TN) - Primo appuntamento con Carlo Ancelotti. Il tecnico della SSC Napoli incontra la stampa direttamente dal ritiro azzurro in Trentino Alto Adige. Ecco un estratto della conferenza integrale:

"James Rodriguez? La qualità del gioco è alla base delll'idea che abbiamo, l'idea è giocare un calcio di qualità: questa squadra ha giocato sempre così in questi anni, su quella linea continuiamo. James lo conosco molto bene ed ha grande qualità, purtroppo non è ancora un calciatore del Napoli. Magari non lo sarà mai, magari lo sarà. Quando sarà del Napoli, ne parleremo. Se un altro allenatore parlasse di un mio giocatore del Napoli, non sarei contento. Stiamo valutando tante opportunità, la volontà della società in linea con lo staff è migliorare. Ci sono tante opportunità e possibilità sul mercato, l'unica cosa certa è che non ho dato l'ok alla cessione di nessun giocatore: non è come ho sentito, vogliamo trattenerli. Se qualcuno vuole cambiare aria, saranno delle occasioni e momenti per valutare questo. La volontà è migliorare la squadra e lo faremo".