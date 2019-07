Carlo Ancelotti, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per chiudere il ritiro estivo 2019 a Dimaro Folgarida. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Insigne? Lo vedo bene, sereno e che lavora. Lorenzo ha lo spirito giusto, sta facendo molto bene. Che sia centro o centro-sinistra non cambia molto per me, anche se lui sta più comodo a centro-sinistra. Fra le linee può diventare decisivo o molto importante, non cambia molto da dove parte".