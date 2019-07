Ancelotti su Icardi: "C'è un apprezzamento per l'attaccante nerazzurro, nulla di più"

Dimaro Folgarida (TN) - Primo appuntamento con Carlo Ancelotti. Il tecnico della SSC Napoli incontra la stampa direttamente dal ritiro azzurro in Trentino Alto Adige. Ecco un estratto della conferenza integrale:

"Icardi in Fiorentina-Napoli o Napoli-Torino? Ottimo giocatore, apprezzato da tutti e non solo da me. Tutti i nomi fatti per il Napoli, è già positivo che vengano accostati a noi. Ne avete fatti tanti, Lozano, Icardi, Rodrigo e non avete fatto Ronaldo perchè non è sul mercato come Icardi. C'è apprezzamento per il giocatore, nulla di più".