Ancelotti su De Laurentiis: "Non l'ho mai sentito chiedere la vittoria, vuole lo spettacolo"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, nel programma curato da Paolo Condò. Tanti temi affrontati dal tecnico del Napoli, di seguito le sue dichiarazioni integrali.

Berlusconi e ADL, imprenditori dello spettacolo... "ADL è uno dei pochi presidente che ha rispetto del mio lavoro, nel senso che chiede le formazioni ma non mette mai la sua voce dentro. Chiede informazioni, gli piace chiedere info per il suo modo di lavorare ma si ferma lì. Più di ogni altro ha grande rispetto per quello che faccio. E' un grande imprenditore e attento all'andamento della società, Napoli club sano. Non chiede la vittoria, non l'ho mai sentito chiedere oggi dobbiamo vincere ma dare bello spettacolo, fare una bella partita e cercare di rendere felici i tifosi".