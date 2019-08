Ancelotti: "Momento non felice per Milik? Ha bisogno di tempo! Ruolo diverso per Zielinski, per il 24 agosto saremo pronti"

Carlo Ancelotti parla alla vigilia del test contro i catalani di domani a Detroit. Napoli e Barcellona tornano ad affrontarsi questa sera alle 23:00 ore italiane dopo il match d'andata vinto dagli spagnoli con il risultato di 2-1.

Mister, che partita si aspetta?

"Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami. I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia".