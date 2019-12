Ancelotti a Sky: "Mi prendo la responsabilità ma in campo ci vanno i calciatori! Domani confronto con la squadra per trovare una soluzione, adesso è troppo"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La squadra non riesce a mantenere l'attenzione e la continuità che abbiamo mantenuto in Europa. Abbiamo fatto un primo tempo discreto, non potevamo tenere i ritmi per tutta la gara visto lo sforzo di Liverpool. Momento negativo e delicatp, serve un confronto e una valutazione con la squadra per uscire velocemente da questo momento di difficoltà che è un po' troppo lungo. Un periodo ci può stare ma adesso è troppo lungo. In questi casi l'allenatore si prende la responsabilità, domani mi confronterò con la squadra per capire cosa pensano e capire che cosa non va. Mostriamo troppa fragilità. Mi sembra normale che l'allenatore si prenda la responsabilità. Sento la fiducia di squadra e società ma servono dei rimedi e delle soluzioni. Se i giocatori mi aiutano, bene, altrimenti le troverò da sole. Non dobbiamo divagare troppo, il problema è tecnico e tattico: la squadra ha discontinuità. Ci sono modi per farlo: magari un assetto più compatto ed ordinato, da qualche parte dobbiamo andare. A questa squadra manca, soprattutto nella gara di oggi, riconquista immediata ed eravamo un po' troppo aperti. Contro il Liverpool, invece, abbiamo dimostrato straordinaria compattezza. Gli allenatori si devono sentire responsabili ma io non le voglio prendere tutte, solo gran parte. In campo ci vanno i claciatori, devono metterci del loro ed in questo momento non ce lo stanno mettendo, o solamente in parte. Si è persa linearità nel gioco, siamo meno fluidi ed efficaci, la costruzione è un po' arruffata. Tante cose si possono migliorare. Quando c'è sacrificio ed aspetto caratteriale questa squadra pareggia con il Liverpool. A volte è un problema di testa, lo so che non è facile. La formazione? Non è un problema di selezione degli uomini, è un problema di collettivo che non sta funzionando. Quest'anno le rotazioni ci danno dei vantaggi. Oggi hanno giocato calciatori freschi, post Liverpool molti erano stanchi. L'assetto definitivo deve trovarlo la compattezza della squadra, chi c'è c'è sul campo non cambia. La società? Ci confrontiamo tutti i giorni, siamo tutti uniti e stiamo soffrendo in questo momento delicato. Vogliamo risolverlo, insieme, al più presto possibile".