Amunike: "Osimhen diventerà più forte di Drogba: con me esplose nell'U-17 nigeriana"

Calciomercato Napoli - Emmanuel Amunike, il campione nigeriano che per poco non eliminò l'Italia agli ottavi di finale a USA '94, è anche il mentore di Victor Osimhen. Proprio così. È stato l'ex attaccante classe 1970, autentica leggenda del calcio africano, a guidare infatti il grande obiettivo di mercato del Napoli nella vittoria del Mondiale Under 17 del 2015. Un torneo decisivo per la crescita del talento del Lille, capocannoniere con ben dieci gol quando ancora vestiva la maglia degli Ultimate Strikers Academy in patria. E, nei confronti di Amunike, Osimhen non può che riservare quindi parole al miele, celebrandolo spesso come una delle persone che più hanno inciso sulla sua esplosione: "Sono felicissimo di aver lavorato con mister Amunike, gli devo quasi metà del mio successo", ha affermato recentemente.

"Osimhen è un gran bel prospetto - esordisce in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com il miglior calciatore africano nel 1994 e nel 1996, oggi reduce dall'avventura sulla panchina dell'El Makasa in Egitto -. È un attaccante giovane e pieno di talento, con una tecnica eccellente e il gol nel sangue, che ha ancora ampi margini di crescita".

Lei lo conosce benissimo, visto che al centro dell'attacco della sua Nigeria U17, campione del mondo nel 2015, c'era proprio la promessa del Lille.

"Me lo ricordo bene. Victor disputò un torneo strepitoso, fu il capocannoniere con dieci reti e anche uno dei migliori calciatori del torneo. Ho lavorato molto con lui dentro e fuori dal campo, aiutandolo nel mio piccolo a migliorare e a crescere per raggiungere il suo grande obiettivo: diventare una star mondiale".