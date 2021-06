Amoruso: “Spero Spalletti riesca a convincere tutti i big a restare: difficile rimpiazzare uno come Koulibaly”

Napoli Calcio - Nicola Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni a NapoliMagazine: "La mancata qualificazione del Napoli in Champions è stata sicuramente una grande delusione per tutti. Nonostante ciò , non credo che nell'ultima partita col Verona ci sia stata superficialità da parte della squadra, o sufficienza. Il Verona e' venuto a Napoli a fare la partita della vita e può capitare un pareggio. Resta un dato incoraggiante: il Napoli ha disputato un grandissimo girone di ritorno ed ha dimostrato di essere una squadra matura e forte. Dopo la decisione di mandar via Gattuso, credo che Spalletti sia stata la soluzione ideale per tanti motivi. Spalletti è un allenatore di personalità, ha fatto sempre bene nelle squadre in cui è stato ingaggiato. A mio avviso, ha la giusta esperienza per far bene in un ambiente impegnativo come quello di Napoli. E' stata dunque la scelta migliore che la società potesse fare. Ora la squadra va migliorata, per farlo occorre qualità. E' chiaro che bisogna prima vedere quali saranno le partenze. Dovesse andare via Koulibaly, credo che sia difficile sostituirlo. Credo anche che il Napoli debba principalmente rafforzarsi sulle corsie esterne, è lì che spenderei qualcosa in più. Tra i pali punterei su Meret, è un portiere giovane che rappresenta il futuro del Napoli. Ha bisogno di continuita', di giocare, è un portiere forte. Meret ha un grande spessore, oltre che grandi potenzialità. Mi auguro che Spalletti convinca tutti i giocatori importanti a restare, perchè il Napoli ha bisogno di qualità".