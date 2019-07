Amoruso: "L'ambiente Napoli per James potrebbe essere quello ideale! Icardi bloccherebbe Milik? Se vuoi ambire a vincere..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Nicola Amoruso, rilasciando alcune dichiarazioni:

"E' un giocatore dalle grandi qualità e che soprattutto conosce già Carlo Ancelotti: dietro le punte potrebbe fare un grande lavoro, con un allenatore in grado di valorizzarlo potrebbe rendere al meglio. L'ambiente Napoli per James potrebbe essere quello ideale per il colombiano. Icardi bloccherebbe Milik? Arkadiusz ha dei buoni movimenti, ma una squadra che vuole ambire a vincere qualcosa credo che abbia bisogno di una batteria adeguata di attaccanti"