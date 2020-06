Amoruso: "Il Napoli ha meritato il successo in Coppa Italia, Gattuso è l'uomo giusto per questo nuovo progetto"

Notizie Napoli calcio. Nicola Amoruso, doppio ex di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"C'è tanto di Gattuso nel Napoli, è arrivato con tanti problemi ma la vittoria in Coppa Italia è figlia di un lavoro mentale inculcato ai suoi giocatori. La Juventus sicuramente non sarà stata brillante, ma il Napoli ha meritato il successo che mi auguro possa diventare un punto di partenza per future vittorie nel nuovo corso".

Su Gattuso poi aggiunge: "Il Napoli e De Laurentiis hanno sempre offerto garanzie agli allenatori per portare avanti un progetto. Con Gattuso c'è subito stato feeling e credo che sia l'uomo giusto per una società che vuole crescere e vincere ancora".