Amelia: "Attaccanti del Napoli tutti temibili, Insigne il più imprevedibile. Di Lorenzo mi ricorda Oddo"

Marco Amelia, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Troppi gol presi? Alcuni arrivano anche per caso, basti pensare all’autogol di Koulibaly ed a quello preso a Torino in contropiede. Serve ritrovare serenità difensiva. Gli attaccanti del Napoli, per caratteristiche, sono tutti temibili ma al momento secondo me quello più imprevedibile è Insigne: può calciare da una parte all’altra, è rapido. La forza offensiva del Napoli è di primo livello anche in Europa. Davanti gli azzurri sono messi bene così come in tutta la rosa. Se la giocherà per lo scudetto.

