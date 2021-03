Ambrosini: "Evidente il lavoro di Gattuso, è stato senza attaccanti per tre mesi... Zielinski? Deve migliorare in un aspetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ambrosini, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il lavoro di Gattuso è sempre stato evidente, anche nei momenti di difficoltà. Non ha avuto i suoi attaccanti per tre mesi. Se il Napoli in quei momenti fosse riuscito a non perdere partite assurde come quella con lo Spezia o quella con il Genoa, adesso avrebbe magari una prospettiva diversa anche rispetto alla lotta per la Champions League. Zielinski? Deve migliorare nella continuità perché ha numeri pazzeschi. Deve imparare a gestire le partite anche quando le cose non ti riescono in maniera immediata. Poi il giocatore è fortissimo".