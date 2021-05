SERIE A - Il conduttore tv Amadeus, grande tifoso dell'Inter, ha parlato così dello Scudetto ottenuto dalla squadra di Conte e del finale di campionato che si aspetta dai nerazzurri: "Io credo che mister Conte voglia vincerle tutte, a partire dalla gara con la Juventus. Prima di tutto per onorare il campionato e poi anche per far vedere che non si tirano mai i remi in barca", le sue dichiarazioni ai microfoni di Maracanà su TMW Radio.