Alvino: "Ultimo step per diventare grandi, Napoli devi sfruttare le occasioni! Con questo Spalletti in più..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli:

"La mancanza di equilibrio spesso non ci ha fatto raggiungere grandi traguardi. E' da tanto che chiediamo al Napoli di fare l'ultimo gradino: saprà fare il salto di qualità quando, per la troppa pressione, riuscirà a sfruttare le occasioni. Dal Napoli di questa sera mi aspetto che sappia cogliere l'occasione, già contro la Juventus non si è fatto scappare l'opportunità. L'idea di Spalletti è già assorbita in parte. Quando si è presentato, Spalletti ha detto di sapere di avere un Napoli forte che doveva esserne consapevole. Il fatto che nessuno riesca ad indovinare la formazione vuol dire che fa ruotare la rosa e sono titolari anche quelli che vanno in panchina".