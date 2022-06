Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"Mertens? Non è finita finché non è finita. Se arriva un passo a testa da parte di Dries e del Napoli tutto si potrebbe riaprire, ma per ora non c'è stato nessun passo in avanti tra le parti".