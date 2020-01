Alvino: "Tutti colpevoli, da ADL a Insigne! Pericolo serie B, guardiamoci le spalle dalla zona retrocessione" [VIDEO]

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato la pessima prestazione e la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina ai microfoni di TV Luna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24.

"Squadra allo sbando, squadra in confusione tattica senza senso di appartenenza. Questa è la cosa che mi fa più rabbia in questa serata allucinante. Tutti colpevoli, dal presidente all'ultimo dei collaboratori, dal capitano Lorenzo Insigne all'ultimo aggregato. Credo che il Napoli faccia bene a salvaguardare la categoria e guardarsi le spalle dalla zona retrocessione. Se a qualcuno mi avesse detto che a gennaio avrei fatto considerazioni sulla permanenza in Serie A, avrei dato questa persona del pazzo, avrei chiamato dal 110 al 119, avrei fatto internare questo qualcun. Prtroppo è la realtà uno stadio triste che è una desolazione e senza tifosi. Oggi 22mila spettatori che hanno assistito ad una delle peggiori prestazioni. Un Napoli che non ha mai impensierito la Fiorentina con tanti errori di gattuso, colepvolizzare il tecnico o un calciatore o un dirigente sarebbe ingeneroso, la colpa è di tutti e va divisa tra le tre parti: staff dirigenziale, staff tecnico e calciatori. martedì c'è la Lazio per la Coppa Italia, domenica c'è la Juve: bisogna tornare a quel senso di appartenenza che non si è visto stasera. Colpevole era di Ancelotti? Mha, i colpevoli sono tutti e nessuno escluso. Quel bambino che piange fa male e mortifica la passione".