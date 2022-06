Alvino: "Sui social ho letto cose su Meret che mi fanno male! De Laurentiis faccia parlare Giuntoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Alvino:

“Koulibaly e Fabian? Pare che già siano andati via, e invece dimentichiamo che hanno ancora un anno di contratto.

Il clima attorno al Napoli? Per non alimentare il malcontento il club dovrebbe far parlare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, non è giusto che parli sempre De Laurentiis: quest’ultimo dovrebbe decidere di far parlare il direttore sportivo, comunicare con chiarezza significa andare nella direzione dei tifosi. La gente non può non apprezzarti quando riceve chiarezza.

Chi vuole muovere delle critiche resti in questo ambito e non sia offensivo nei confronti di Meret: sui social ho letto delle cose che mi fanno male da genitore”