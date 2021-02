Alvino: "Sono contrario in generale al silenzio stampa, ma stavolta De Laurentiis ha fatto bene"

Napoli - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sono contrario al silenzio stampa, perché è una forma di offesa nei confronti dei tifosi. Questo silenzio stampa voluto dal Napoli nasce dalla difficoltà di rapporto evidente tra presidente e allenatore. Parlo da tifoso e dico che non ho apprezzato quando prima di Granada-Napoli Gattuso voleva vedere una squadra di sacrificio, mentre dopo la partita ha parlato di infortunati e assenze. Questo continuo cambiare non fa bene al mister, da qui nasce il silenzio stampa. In un momento di difficoltà, io che sono contrario, ha fatto benissimo il Napoli a non parlare dopo il ko in terra orobica. Per me, bisogna parlare sempre e comunque"