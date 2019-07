Alvino sicuro: "James ha dato la sua parola ad Ancelotti. Giuntoli domani sarà a Dimaro, altro che Istanbul! Elmas davvero vicino al Napoli..."

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, in diretta da Dimaro ha dato le ultime relative all'affare Elmas. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Leggo da qualche parte che Giuntoli domani sarà a Istanbul...vi posso dire che non è assolutamente vero, domani Giuntoli sarà a Dimaro. Nel calcio del 2019 secondo voi è mai possibile che si debba andare di persona a chiudere una trattativa? Basta una telefonata, una PEC, e l’affare si chiude... Fatto sta che Elmas è davvero vicino all’azzurro. Per quanto riguarda James, il Napoli continua secondo una sua linea comportamentale. A noi tocca raccontare tutto giorno dopo giorno dicendo ciò che accade sul serio senza perdere di vista quello che abbiamo sempre detto: James vuole Napoli, il colombiano ha messo da tempo il Napoli in cima ai suoi desideri e ha dato la sua parola ad Ancelotti. Ora questa parola deve trovare sbocchi positivi con un cambio di rotta da parte della società partenopea con un'accelerata".