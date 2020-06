Alvino: "Se Sarri tornasse sulla panchina del Napoli non riuscirei più a commentarlo. Higuain? Solo a Cavani aprirei per un ritorno"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso è il vero comandante di questa nave e Mertens è l’altro protagonista per il record di goal e il rinnovo. Un eventuale ritorno di Higuain? L’unico calciatore che riabbraccerei dopo esser andato via da Napoli, convinto che possa dare ancora un contributo, si chiama Edinson Cavani. Higuain sta bene dove sta, è in fase calante. Cavani è ancora un mostro. Quagliarella? E’ vecchiarello. Non scambierei la vittoria dello scudetto con il ritorno di Higuain, mai. Però dico una cosa, per me il vero traditore è stato Sarri e non Higuain. Non riuscirei più a commentare il Napoli con Sarri in panchina, non ci riuscirei proprio”.