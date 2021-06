Alvino: "Rocchi? Non mi illudo, Italia Paese del Gattopardo. Utilizzo perfetto del VAR ad Euro 2020, anche da Orsato..."

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il ritorno di profili come Sinatti, Calzona e Santoro smentisce quelle voci relative alle minestre riscaldate. Ci sono minestre e minestre. Sono tutti professionisti di altissimo profilo. I rapporti tra Calzona e Sarri si sono un po' incrinati quando il toscano è andato al Chelsea e non lo ha scelto come collaboratore. Rocchi designatore? Non mi illudo affatto, si cambia affinché nulla cambia. L'Italia è il Paese del Gattopardo, aspetto di vedere cosa si vedrà in campo. L'utilizzo del VAR ad Euro 2020 è perfetto e riguarda anche gli italiani. Orsato, richiamato dal VAR, si è dimostrato capace anche di espellere un calciatore se richiamato al monitor".