Alvino: "Repubblica etichettò Koulibaly come flop di mercato! La stampa italiana vede di cattivo occhio il Napoli"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Koulibaly-Real Madrid, le opzioni morali non esistono nel calcio, perchè un accordo a 12 mesi è impensabile. Esiste il presente, Koulibaly è saldamente al comando della difesa del Napoli.

C'è una voglia matta da parte di De Laurentiis di tenerselo come sfizio, anche a dispetto di ciò che legge a riguardo. Ne fa una questione d'onore.

Un giornale come La Repubblica si divertiva a dare i flop e i top. Tra i flop fu inserito Kalidou Koulibaly tra gli acquisti effettuati. Il Napoli è sempre stato additato dalla stampa nazionale di società che si basa sulla improvvisazione. Tanti acquisti vengono accolti con scetticismo".