Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta così la sfida vinta 3-1 dal Napoli conro il Crystal Palace:

"Si chiude bene la serie di allenamenti del Napoli in Turchia. Senza guardare i risultati ma le prestazioni si nota già una condizione migliore rispetto alla prima partita. In formissima Raspadori e on fire Osimhen. Si ritorna a Napoli con una certezza: la sosta ha fatto bene".