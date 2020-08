Alvino: "Petagna non parteciperà al ritiro di Castel di Sangro. Milik? Non mi va giù che si alleni con i compagni"

Carlo Alvino, collega di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Non è una bella notizia quella di Petagna. Il ragazzo salterà tutto il ritiro di Castel di Sangro e sarà costretto a farlo a Castel Volturno da solo. Dovrà fare la quarantena, che finirà a ridosso del campionato. Petagna, come qualunque essere umano, è soggetto esposito al virus, come tutti noi. Non ci voleva purtroppo. Sarà importante fare un buon ritiro a Castel di Sangro perché tutto quello che di buono si farà, il Napoli se lo ritroverà durante la stagione. Milik? Per me vederlo allenarsi a Castel di Sangro è una cosa che non mi va giù. Meglio chiudere al più presto questa operazione. Mi piacerebbe che si definisse tutto prima del ritiro, cosa quasi impossibile. È anomalo andare in ritiro con giocatori che non faranno parte della rosa".