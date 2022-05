Alvino: "Oltre a Insigne domani saluterà un altro azzurro. Rinnovo Mertens? Tutto fa pensare che..."

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Per quanto riguarda Insigne non vi nascondo che ho già le lacrime, posso spoilerare solo questo (ride ndr). Voglio aggiungere un altro calciatore che lascerà il Napoli ed è Faouzi Ghoulam che merita un applauso come Lorenzo perchè ha dato tanto. Mertens? Per il rinnovo c'è tempo. Saremo sereni solo a tweet presidenziale avvenuto, tutto ci porta in quella situazione ma non dovrebbero esserci sorprese"