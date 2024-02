Alvino: "Niente ripicca di ADL su Zielinski, viviamo una realtà parallela! De Laurentiis non ha voluto pagare la commissione al suo agente"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zielinski? Non è assolutamente una ripicca, ma di quale Piotr parliamo? Viviamo una realtà parallela, parliamo del protagonista dello scudetto o dello sbiadito Piotr delle ultime prestazioni? Ditemi voi, se poi vogliamo fare il festival dell’ipocrisia non è qualcosa che mi piace.

Sarò grato a Zielinski per aver vissuto la stagione scorsa, ma abbiamo visto la sua fotocopia: per otto anni è stato criticato per mancanza di carattere e continuità , De Laurentiis non ha voluto pagare la commissione al suo agente. Una ripicca era tenerlo fuori dalla Serie A, non dalla Champions League. Insigne e Mertens sono rimasti a Napoli fino all’ultimo giorno, Callejon pure.

Marotta? La sua politica calcistica fa male al calcio italiano, l’Inter è in piedi con 900 milioni di euro di debiti: è una vergogna. Se dovessero continuare gli affaticamenti muscolari per Zielinski, è chiaro che verrebbero alimentati illazioni ed inciuci, ma non credo che sia nell’interesse di Napoli e di Zielinski”