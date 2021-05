Alvino: "Napoli penalizzato dagli arbitri, De Laurentiis ha fatto tutto quello che doveva fare dopo il gol annullato a Osimhen"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è stato chiaramente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Il gol di Osimhen era assolutamente regolare, ma l'arbitro l'ha annullato e il VAR Mazzoleni non ha ritenuto utile richiamare l'arbitro. Sono punti che contano, i tifosi sono furiosi. De Laurentiis? Ha fatto tutto quello che doveva fare".