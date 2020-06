Alvino: "Mi aspetto un Napoli stile Gattuso: compatto, determinato e con cazzimma napoletana. Se la Juve vince con merito, posso anche fare i complimenti"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Alvino

"Mi aspetto un Napoli stile Gattuso: bello, compatto, determinato e con la cazzimma napoletana. Se guardiamo ai 90 minuti di questa, spero che vinca il migliore, che lo faccia in maniera meritata. Senza condizionamento esterno, farei anche i complimenti alla Juventus. Sacchi ha sempre detto che, quando vinci, lo devi fare in maniera meritata. Mertens? Non a caso è arrivata la firma oggi. Lo stesso belga ha pubblicato una foto bellissima. Sogno vedere il capitano del Napoli alzare la coppa al cielo. Spero che la vittoria azzurra possa significare un esonero per Sarri".