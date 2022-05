Alvino: "Mertens rinnova, Fabian Ruiz no! L'entourage lo vuole portare a scadenza. Prenderei di corsa Cavani"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Cavani al Napoli? Detta così lo prenderei di corsa. Il Milan ha un mix di giovani e calciatori esperti che fanno la differenza come Ibra e Giroud. Sposerei questa politica di ringiovanimento e poi penso che qualche giocatore esperto bisognerebbe tenerlo. Mertens rinnova, non vedo come non possa restare a Napoli. Per Fabian Ruiz non c'è possibilità di rinnovo, situazione in fase di stallo. La volontà dell'entourage è quella di portarlo in scadenza contrattuale".