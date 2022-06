Alvino: "Mertens ha chiesto 4 milioni: ve lo giuro sui miei figli"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Porompompero', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Dries Mertens ha chiesto quattro milioni per una sola stagione, non per due anni. Questa è la verità. Non vuole spalmarsi l'ingaggio. C’è poi un bonus di 225mila euro netti per assist e gol segnati, quindi un altro bonus legato a traguardi di squadra e 800mila euro di commissione per lo studio che gli cura tali aspetti contrattuali. Piacciano o meno, sono cifre reali che nessuno potrà smentire.

"Ve lo giuro sui miei figlio che sono la cosa più cara che ho: sono queste le cifre reali, non sono un bugiardo. Sono molto legato a Dries Mertens e vorrei che rinnovasse con il Napoli, ma devo essere onesto e riportare quelli che sono i fatti. Non lo giudico male per le sue richieste, non mi permetterei mai. In passato ho criticato solo Higuain per il suo comportamento, non certamente per la sua indiscutibile classe"