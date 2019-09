Alvino a CN24: "Llorente? Sarà utile! Non prendi i parametro zero e criticano, li prendi e criticano lo stesso"

Il direttore di Tv Luna, Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 live

"Solo il fato ha impedito al Napoli di uscire con un pari dal Torino, poi si può ragionare o meno sul merito. Sarebbe stato qualcosa di eroico se fosse stato 3-3. E' senza dubbio una sconfitta che brucia per l'autogol. I segnali importanti restano, in primis è la voglia di rialzare la testa dopo uno svantaggio. Sono cose da non sottovalutare. Il primo tempo poteva chiudersi con un gap maggiore per la Juve, ci sono dei giocatori da aspettare come Allan, Ghoulam e Koulibaly. I tre nuovi che fanno gol sono altre cose positive"

Mercato Napoli, il parere di Carlo Alvino

"Lozano? Non lo paghi 50 milioni andando fuori dai parametri economici se non hai certezze. Ha una grande personalità e l'abbiamo visto. Hysaj? Se resta non mi dispiace perchè avremmo un'alternativa importante anche a sinistra visto che Ghoulam non è ancora in condizione. Milik? Non a caso si è fatto sentire tramite social, credo voglia dimostrare al mondo intero che il Napoli il centravanti ce l'ha e che ha voglia di migliorarsi superando il traguardo dei 20 gol. La speranza è che possano essere numerosi e pesanti nelle partite che contano. L'anno scorso non ha inciso in queste gare. Llorente è un'alternativa importante quando il Napoli sarà in svantaggio sia quando non trova la via del gol. Per anni il Napoli non ha mai sposato la criticato dei parametri zero ed è stato criticato, quest'anno lo prende e viene criticato lo stesso. Modo schizofrenico di commentare e criticare a prescindere l'operato del club.