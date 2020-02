Alvino: "Lobotka ha qualche chilo di troppo, quando sarà in forma vedrete... Champions? Pensiamo all'Europa League

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La panchina di ieri faceva venire i brividi, era da top club europeo. Il Napoli sta recuperando dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale ed anche in classifica tenendo aperta la porta per le coppe. Non facciamo voli pindarici ora, serve essere realisti dal momento che la classifica non è quella delle aspettative ma può migliorare. Lobotka ha qualche chilo in più e quando sarà al top vedrete... Quando avrà recuperato la piena forma vedrete che calciatore ha preso il Napoli! Non bisogna mettere pressione agli azzurri adesso, l'obiettivo stagionale deve essere quello di centrare l'Europa League. Da quel momento, una volta blindato il sesto posto, poi vediamo. Sulla carta il Napoli è superiore ad Atalanta e Roma ma se ha nove punti in meno vuol dire che è una squadra che ha sbagliato. Adesso questa squadra sa che è in ripresa ma sa anche che non può più permettersi il minimo errore. Giocare con questa pressione diventa difficile. Per questo guardo all'Europa League".