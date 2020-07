Alvino: "Koulibaly? Se non dovesse arrivare alcuna offerta irrinunciabile, allora cambia tutto. Osimhen non ha rifiutato Napoli..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Alvino

"Koulibaly? Se non dovesse arrivare alcuna offerta irrinunciabile, allora si può pensare anche a qualcosa di diverso. Il calciatore sta bene a Napoli e conb lui la famiglia. Attendiamo. Osimhen? Rigetto le tesi che circolano, non ha detto no al Napoli. E' una valutazione di un ragazzo di 21 anni. E' giusto così. Napoli può essere una tappa intermedia per lui, ma non è il centro del mondo a livello calcistico".