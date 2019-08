Alvino: "James ha detto sì da tempo! Icardi? Non chiedo l'elemosina, se non ami Napoli non venire proprio"

Calcio mercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Hirving Lozanoarriverà con volo privato in Italia e domani mattina farà le visite mediche. Operazione storica, sarà il più pagato della storia della SSC Napoli. Tanti scettici, ma Ancelotti e il Napoli hanno fatto carte false per averlo in azzurro. Vediamo se Ancelotti sarà accontentato ancora da Giuntoli e De Laurentiis, ad oggi il tecnico aveva chiesto Lozano e Manolas e sono arrivati. Spero che il Napoli accontenti Ancelotti, sappiamo cosa ha chiesto a De Laurentiis. Icardi non vuole venire? Io non ho mai sentito Icardi uscire allo scoperto, ma è anche vero che se apri a Napoli qualcosa può sbloccarsi più velocemente. Se un giocatore però ha dubbi sulla piazza di Napoli allora a me non fa sangue, preferisco chi la gradisce questa piazza. C'è chi ha già detto sì al Napoli da tempo (James Rodriguez, ndr), non mi piace chiedere l'elemosina. Se non sei innamorato di Napoli, dello staff, la città, la gente e tutto ma che vieni a fare a Napoli?".