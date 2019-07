Alvino: "James al Real chiederà di andare al Napoli oppure andrà via a parametro zero. Non accetterà l'Atletico"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della puntata di oggi di Radio Goal per dare aggiornamenti che riguardano James Rodriguez al Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“James parlerà con il Real, ribadendogli che o se ne andrà in scadenza di contratto oppure vorrà essere ceduto al Napoli. Non prenderà in considerazione l’ipotesi Atletico, squadra che sarebbe pronto a prenderlo. Lui resta con l’idea di volere il Napoli e De Laurentiis porta avanti la sua posizione, poi vedremo se il Real Madrid mollerà”.