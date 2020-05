Alvino: "Il Napoli vuole finire la stagione sul campo: controlli rigidi e rispetto del protocollo, il risultato deve essere figlio della prestazione"

Ultime calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Alvino

"Si comincia a vedere la riva. E' un paliativo, un modo per tornare a parlare di calcio. Cercare di capire la condizione dei calciatori alla ripresa, ci consentirà di dimenticare il turbamento per la pandemia. Partite a porte chiuse, controllo rigido dei protocolli che consentirebbe di avere un risultato finale anche se condizionato. Il risultato, sanno tutti, deve essere figlio di una prestazione sul campo. Questa la linea guida del Napoli. Mertens? Per me ha voglia di continuare a essere protagonista e spero che lo possa fare a Napoli".