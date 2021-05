Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lo dico io che sono un complottista nato, siamo padroni del nostro destino e non pensiamo ad altro. Il Napoli è in grande forma e non sembra intenzionato a fermarsi. La squadra è concentrata su prossimi 180 minuti, poi ci sarà tempo di parlare di mercato e altro".