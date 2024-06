Alvino: "Ho una notizia certa sul ritorno di Kim al Napoli, vi dò la percentuale"

Calciomercato Napoli, sono giorni decisivi questi per i primi colpi azzurri della nuova era firmata Conte, Manna e De Laurentiis. Intanto, per la difesa spunta anche il nome di Kim per un ritorno clamoroso al Napoli dopo un anno dall'addio.

A parlarne è stato il noto giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss: "Quante possibilità ci sono che Kim torni a Napoli? Io voglio essere onesto perché ritengo che prendere in giro i tifosi del Napoli sia un peccato mortale. Per questo motivo vi dico che le possibilità che Kim torni nel capoluogo campano sono nulle, c'è le 0% di chance di rivederlo in azzurro. Se poi volete essere presi in giro vi dico che Kim tornerà a Napoli, che gli daranno la faccia da capitano. Ma le cose non stanno così e bisogna essere seri nel dare le notizie giuste".