Alvino: "Grande addio per Insigne, che schifo chi lo chiama 'cafone' e lo critica"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sta andando molto bene la prevendita dei biglietti di Napoli Genoa, giusto dare un grande saluto a Insigne nella sua ultima al Maradona. Dopo la partenza di Insigne i tifosi troveranno un altro da mettere nel mirino. Insigne non è nato a Rio e non si chiama Lorenzinho, seno era osannato come un grande. Le cose più schifose che gli sono state dette è 'cafone', è davvero zozza come accusa. A Mertens è sempre stato perdonato tutto perché è Ciro e lo vogliamo bene, a Insigne no e questo mi ha sempre dato motlo fastidio".