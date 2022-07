Alvino: "Dybala non è più un giocatore da top club, è un argentino che ha rifiutato di giocare nel tempio di Maradona"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli e del tema Dybala. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dybala non è più un calciatore da top club, per il modo in cui è andato via dalla Juventus e per il fatto che si è dovuto spendere per raccattare quell'ingaggio. Qua parlavamo di un argentino che non è voluto venire a Napoli, nel tempio di Maradona, come fa a non ribollergli il sangue nelle vene?".