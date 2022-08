Alvino: "Distanza abissale per Raspadori: la verità sull'incontro tra Napoli e Sassuolo"

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss su Raspadori:

“Il titolo dopo l’incontro di oggi è: il Sassuolo non vende Raspadori. Tra domanda e offerta, ad oggi, c’è una distanza abissale tra i 10 e i 12 milioni. Tullio Tinti, procuratore di Raspadori, avrà un ruolo determinante. Dovrà lavorare lui. Se il Napoli avesse trovato l’accordo con il Sassuolo, l’incontro non si sarebbe tenuto perchè oggigiorno, trovato l’accordo telefonicamente, c’è lo scambio telematico della documentazione e firma elettronica.

La presenza è superflua, l’incontro nasce perchè le posizioni erano e restano distanti. Al Sassuolo non è piaciuto il fatto che il Napoli ha già trovato l’accordo col calciatore, al Napoli non è piaciuto come il Sassuolo ha venduto Locatelli alla Juve. E questo credo che durante le due ore di incontro, Giuntoli e De Laurentiis l’abbiano ricordato a Carnevali e soci. Se Kvaratskhelia fosse stato un giocatore del Sassuolo, quanto avrebbero chiesto? 100 milioni?”.