Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Ieri il presidente De Laurentiis ha subito un intervento al menisco e conoscendolo si farà fatica a tenerlo bloccato a Roma. Spetterà al suo medico dare l'ok per un viaggio a Bergamo. Ad oggi non è dato sapere, tutti possiamo immaginare che resti a casa per una convalescenza un po' più lunga. Atalanta-Napoli? L'Atalanta si fa male sabato, vedrete"