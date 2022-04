Alvino: "De Laurentiis resta tutta la settimana a Castel Volturno, parlerà con staff e calciatori il motivo del calo fisico e mentale"

Aurelio De Laurentiis arriva a Napoli per incontrare Spalletti e i calciatorie resterà tutta la settimana a Castel Volturno. Il presidente vuole capire il motivo degli ultimi pessimi risultati del Napoli.

Cena Napoli: De Laurentiis incontra i calciatori

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il presidente De Laurentiis sarà tutta la settimana a Napoli per assistere tutti i giorni agli allenamenti di Castel Volturno. Il presidente vuole far sentire la vicinanza. Incontro con Spalletti e lo staff. Questa sera De Laurentiis farà lo psicologo per capire perché prima volava e ora no, vuole capire cosa è accaduto a tutto il Napoli, fino allo staff tecnico e medico. Avrà colloqui con tutti i giocatori. Sono convinto che gli allenamenti saranno particolarmente intensi vista la presenza del presidente a bordo campo tutta la settimana fino a Napoli-Sassuolo".