Alvino: "Conte non cambierà modulo nell'immediato. McTominay e Gilmour in campo a Cagliari? Ho una sensazione"

Ultimissime Calcio Napoli - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Antonio Conte non sta pensando a un cambio del sistema di gioco, non ora almeno. Non escludo che possa farlo in futuro. Ma il pugliese, per il momento, non apporterà cambiamenti. Non dimentichiamo che oltre ai titolari ci sono cinque calciatori pronti a subentrare nel corso della partita. Ci sarà quindi spazio per tutti. Ho la sensazione che Scott McTominay e Billy Gilmour scenderanno in campo”.