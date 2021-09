Alvino: "Con Mario Rui non giochiamo in 10, ma quando torneranno i tifosi giocheremo in 12..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Quanto di buono il Napoli ha fatto vedere in Inghilterra, sarà una sorta di vitamina che si ritroverà nelle gambe ad Udine. Quando reagisci così contro una squadra di Premier forte, vuole dire che c'è voglia di fare bene. E' stata quasi una vittoria, non ci sarà fatica nelle gambe e a Udine farà la differenza la testa. Il Napoli ci sta dando grandi segnali da questo punto di vista. Spalletti ha avuto un grande vantaggio in questo avvio di stagione: resistere alle sirene delle cessioni di Ounas e Petagna, sono state sottovalutate da tutti. Non sono tra quelli che sono euforici e pensano alle vittorie, mi godo di questo Napoli che mi fa consolare. Marui Rui? Ha recuperato, un'alternativa andava presa in attesa di Ghoulam ma speriamo che l'algerino torni presto. Il Napoli non scende con un uomo in meno in campo, Mario Rui è bravo. Quando le curve torneranno a fare tifo, allora giocheremo in 12".