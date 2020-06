Alvino: "Callejon-Napoli, porta non ancora chiusa: deciderà il calciatore! Con l'Inter priorità alla condizione fisica"

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo momento per Callejon si stanno facendo valutazioni anche basate sulla volontà del calciatore che deve decidere il suo futuro. In assoluto è quello che conterà il più alto numero di presenze ed anche in termine di rendimento è stato tra i migliori in questi anni. Per ogni allenatore che lo ha avuto è stato un jolly. Sta decidendo se resistere oppure no alle sirene di un ritorno a casa, dipenderà da lui. Se prevarrà in lui la voglia di tornare a casa, non ci sarà offerta che tenga. La porta non è chiusa. Napoli-Inter? In questo momento la priorità è la tenuta fisica rispetto a quella mentale. Giocherà chi starà meglio. Nessun calciatore è in dubbio perché non ci sono infortuni significativi, come confermato dal fatto che Allan, Fabian e Mertens hanno detto che ci saranno”.