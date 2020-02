Alvino a Tv Luna: "Rinnovate il contratto di Mertens anzichè andare in giro a cercare attaccanti"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, è intervenuto sulla stessa emittente, durante la puntata di Luna Azzurra Stadio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non è il momento di guardare la classifica per il Napoli, resta misera nonostante la vittoria di stasera. La qualità di questa rosa trova in due o tre calciatori delle eccellenze. Dicevamo potesse essere la giornata di Allan, poi è stato punito. Invece ha preso la prima pagina Dries Mertens, c'erano sette giocatori del Cagliari in area quando ha segnato. Non so se un goal del genere possa avvicinare le parti per un rinnovo, sarebbe un bel regalo per i tifosi del Napoli. Invece di andare in giro a cercare attaccanti bravi uno in casa ce l'hai e mi sembra molto bravo. Il Napoli ha palleggiato di più ed ha sofferto di meno grazie anche alla scarsa vena degli attaccanti del Cagliari".