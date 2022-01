Alvino a CN24: "Insigne e Ospina pronti al recupero, ma non saranno rischiati. Lorenzo vuole andare via scrivendo la storia"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Abbiamo rivisto un Napoli molto simile a quello di inizio stagione. Nonostante le assenze e le difficoltà Spalletti non ha mai smarrito il suo gioco. Il Napoli può recuperasre Insigne e Ospina, ma non c'è l'urgenza per la Salernitana di riaverli subito in campo, soprattutto per il capitano. Spero che Insigne possa andar via scrivendo la storia del Napoli, lui smania per essere in campo e dare tutto. Sul fatto che è professionista mi metto io sul fuoco, non soltanto la mano.

Fa rabbrividire il fatto che si parla di ripetere la partita Milan-Spezia. Incredibili le scuse imminenti dell'AIA, non c'era bisogno e non ricordo altre scuse in passato. Ci sarebbe un grande elenco solo da parte dei napoletani che si pretendono, non capisco ora come gestiranno le pressioni".